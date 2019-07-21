  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:38 م
بحث متقدم
فتاة العياط

أبوشقة يكشف سر حبس فتاة العياط 15 يومًا

صبري

سمير صبري: "محرز" ينفذ مخطط الإخوان

طيران

"ألمانيا" تستأنف رحلاتها إلى مصر

الرئيس السيسي

ابنة شهيد: الرئيس قال لي كلامك لمس قلبي

بن سلمان

منحة 2.5 مليار ريال من "بن سلمان".. من المحظوظ

شيخ

تركي آل الشيخ يخوض معركة بسبب " بليغ حمدي"

ملك المغرب

حقيقة الخلافات العائلية بالقصر الملكي

الجيش المورتاني

بينهم ممثل شهير.. مهربون يقتحمون منطقة عسكرية

جماهير الجزائر

جسر جوى لنقل مناصرى "محاربى الصحراء"

تويتر

إجراء قاسٍ من «تويتر» ضد إيران

تركي آل الشيخ يخوض معركة بسبب " بليغ حمدي"

الصفحة الأخيرة

شيخ
شيخ

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

رسالة من تركي آل الشيخ لفنان شهير

#

رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على طفل طلب مقابلته

#

تركي آل الشيخ مطلوب في الكويت

#

"آل الشيخ": أخوض تجربة الأسيوطي 2 في مكان آخر

دار سجال بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وناشطة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بسبب تغريدة نشرها الأول عبر حسابه .

وقال تركي آل الشيخ: "إذا كان في  مصر  بليغ حمدي.. في السعودية رابح صقر"!

فردت المتابعة التى تحمل اسم سارة فهمي بقولها: "سؤال بس لحضرتك.. هل سمعت لحن (الحب كله وفات الميعاد وبعيد عنك حياتي عذاب وحب ايه)، لأم كلثوم؟.. أو سمعت (حاول تفتكرني، وموعود وزي الهوا ومداح القمر) لعبد الحليم حافظ ؟ دي حاجات بسيطة من أعمال العبقري بليغ حمدى .. أتمنى إنك تسمعهم ومؤكد هتغير رأيك".

وعاد "تركي آل الشيخ" مرة أخرى قائلا: "أختي الكريمة أنا بحترم بليغ لكن إحنا كمان عندنا أعمال بتخصنا وبنحبها ورابح من المبدعين فيها.. مش تقليل في بليغ بس كمان عندنا فن بيخصنا".

فيما ردت "فهمي" بقولها: "كل الاحترام للفنان رابح صقر ولحضرتك ولفنكم اللي بكن له كل التقدير.. لكن إحقاقا للحق المقارنة مش عادلة.. وشكرا لتفهمك".

ولم يكتف "آل الشيخ" بذلك بل ذكرها بتغريدة أخيرة بقوله: "ممكن إنتي بتشوفيها كده وبحترم ده.. لكن أنا بدعم فن بلدي كمان وبتفاعل معاه".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ابن فنان شهير يمنع والدته من الرقص ويعلق: "معي فقط"
» كاظم الساهر يتغزل فى السعوديين: "يا كل العشق"
» رمضان عبد المعز يحسم رأيه في السحر الأسود
» سيدة تفجر نفسها وتقتل 6 أشخاص
» احترس.. بكتيريا خطيرة بالبطيخ تصيبك بالتسمم
» "بطني واوا" تفتح النار على ممثلة شهيرة
» «عاشور» حكما للقاء الزمالك والجونة
» قرار جديد ضد قاتلة زوجها للعودة لأحضان عشيقها
» افتتاح أول جراج إلكتروني بـ«روكسي»
» متطرفون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
» عطل مفاجئ بمحطات المترو تجاه "المرج - حلوان"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود