» احترس.. بكتيريا خطيرة بالبطيخ تصيبك بالتسمم

21 يوليه 2019 - 12:24 م

بالرغم من تعدد فوائد البطيخ، واعتباره أحد الفواكه الصيفية المفضلة للعديد من الأشخاص، بسبب طعمها اللذيذ واحتوائها على عدد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، إلا أنه يؤدي لإصابة الإنسان بالتسمم بسبب وجود نوع خطير من بكتيريا السالمونيلا في بعض الثمار.

ولعل من أبرز الأسباب التى تؤدى للإصابة ببكتيريا السالمونيلا بعد تناول البطيخ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وصحيفة الديلي ميل البريطانية.

يمكن أن يؤدى البطيخ فى بعض الأحيان، للإصابة بالتسمم بسبب وجود أنواع خطيرة من بكتيريا السالمونيلا فى بعض الثمار.

والسالمونيلا هي مجموعة من البكتيريا المعدية للجهاز الهضمي ويمكن أن تسبب تلك البكتيريا الإصابة بالحمى والإسهال، وفي بعض الأحيان الصداع والخمول والطفح الجلدي، كما يمكن أن تتسبب في الإصابة بحمى التيفود التي قد تكون قاتلة، وذلك بحسب موقع مايو كلينك.