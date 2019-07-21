» رمضان عبد المعز يحسم رأيه في السحر الأسود

21 يوليه 2019 - 12:25 م





قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الآية التي تحدثت عن السحر في القرآن الكريم أكدت أنه لا يوجد ضرر إلا بإذن الله، ويقول الله تعالى "ولا يُفلح الساحر حيث أتى".



وأضاف "عبد المعز"، في لقاء مع برنامج "مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي" أن النبي أوصى بالابتعاد عن السبع الموبقات التي تدخل النهار، وأولها الشرك بالله، وثانيها هي السحر.



وتابع الداعية الإسلامي، أنه لكل أجل كتاب، ولكل إنسان في الحياة له أجل لن يعدوه، وله رزق لن يفوته. ولفت إلى أن الدعاء يستطيع أن يغير القضاء والقدر، موضحًا أن القضاء هو علم الله بما سيجري، وما حدث بالفعل هو القدر.

