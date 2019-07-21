  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:38 م
بحث متقدم
فتاة العياط

أبوشقة يكشف سر حبس فتاة العياط 15 يومًا

صبري

سمير صبري: "محرز" ينفذ مخطط الإخوان

طيران

"ألمانيا" تستأنف رحلاتها إلى مصر

الرئيس السيسي

ابنة شهيد: الرئيس قال لي كلامك لمس قلبي

بن سلمان

منحة 2.5 مليار ريال من "بن سلمان".. من المحظوظ

شيخ

تركي آل الشيخ يخوض معركة بسبب " بليغ حمدي"

ملك المغرب

حقيقة الخلافات العائلية بالقصر الملكي

الجيش المورتاني

بينهم ممثل شهير.. مهربون يقتحمون منطقة عسكرية

جماهير الجزائر

جسر جوى لنقل مناصرى "محاربى الصحراء"

تويتر

إجراء قاسٍ من «تويتر» ضد إيران

تأجيل محاكمة 43 متهمًا بـ"كمين الواحات" لـ 28 يوليو

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل طعن المتهمين بالتعدى على كمين الخصوص لـ 28 سبتمبر

#

غدًا.. محاكمة 43 متهمًا بـ"حادث الواحات" عسكريًا

#

تأجيل محاكمة 43 متهماً بـ "حادث الواحات"

#

اليوم.. محاكمة 43 متهمًا بـ"حادث الواحات"

الجرائم الارهابية

المحكمة العسكرية

كمين الواحات

أجلت اليوم الأحد المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 متهمًا محبوسين واثنين هاربين فى حادث الواحات الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة2018 جنايات غرب العسكرية لجلسة 28 يوليو لتعذر احضار المتهمين .

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 43 متهما محبوسين على ذمة القضية واثنان هاربين، إلى القضاء العسكرى يترأسهم الإرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى (ليبى الجنسية) فى قضية اتهامه بالاشتراك فى ارتكاب الجريمة الإرهابية التى وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتى راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وكانت النيابة باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققى النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ابن فنان شهير يمنع والدته من الرقص ويعلق: "معي فقط"
» كاظم الساهر يتغزل فى السعوديين: "يا كل العشق"
» رمضان عبد المعز يحسم رأيه في السحر الأسود
» سيدة تفجر نفسها وتقتل 6 أشخاص
» احترس.. بكتيريا خطيرة بالبطيخ تصيبك بالتسمم
» "بطني واوا" تفتح النار على ممثلة شهيرة
» «عاشور» حكما للقاء الزمالك والجونة
» قرار جديد ضد قاتلة زوجها للعودة لأحضان عشيقها
» افتتاح أول جراج إلكتروني بـ«روكسي»
» متطرفون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
» عطل مفاجئ بمحطات المترو تجاه "المرج - حلوان"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود