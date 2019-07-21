سمير صبري: "محرز" ينفذ مخطط الإخوان

21 يوليه 2019 - 01:00 م

هاجم المحامي سمير صبري، اللاعب الدولي رياض محرز، قائد منتخب الجزائر وذالك بعد رفضه مصافحة رئيس الوزراء على منصة تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية مساء أمس الجمعة.

وقال "صبري" في تصريحات خاصة لجريدة الشروق: "سأمنع محرز من الدخول الي مصر مرة أخرى" مضيفًا: "أن تصرف محرز لم يأتعلى سبيل المصادفة أو العفوية، بل جاء فى إطار مخطط تنظيمي متكامل لجماعة الإخوان الإرهابية".

ووصف صبري تصرفات محرز واللاعبين الجزائريين خلال البطولة بأنها "استفزاز لمشاعر المصريين"

واختتم صبري تصريحاته بالتأكيد على استمراره في ملاحقة محرز بشتى الطرق المتاحة قانونا حتى صدور قرار بمنعه من دخول مصر، موضحا أنه من المقرر قانونا أن تستمع النيابة العامة لأقواله كمقدم للبلاغ، ثم تتخذ النيابة اجراءاتها وفقًا لمجريات التحقيقات، منوها على أنه سيتقدم خلال الساعات القليلة القادمة ببلاغ جديد ضد جريدة النهار الجزائرية ومسئوليها، لغلق مكتبها فى مصر، وذلك على خلفية «ما تنشره من تجاوزات وأكاذيب بحقه، فضلا عن نشرها موضوعات من شأنها إثارة الفتنة بين شعبي البلدين ».

يذكر أن صبري تقدم صباح يوم السبت 20 يوليو ببلاغ إلى النائب العام يلتمس فيه إخطار وزارة الخارجية بمنع رياض محرز من دخول البلاد؛ لازدرائه شخصيات عامة بالمخالفة لأحكام القانون .