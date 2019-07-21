  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:36 م
بحث متقدم
فتاة العياط

أبوشقة يكشف سر حبس فتاة العياط 15 يومًا

صبري

سمير صبري: "محرز" ينفذ مخطط الإخوان

طيران

"ألمانيا" تستأنف رحلاتها إلى مصر

الرئيس السيسي

ابنة شهيد: الرئيس قال لي كلامك لمس قلبي

بن سلمان

منحة 2.5 مليار ريال من "بن سلمان".. من المحظوظ

شيخ

تركي آل الشيخ يخوض معركة بسبب " بليغ حمدي"

ملك المغرب

حقيقة الخلافات العائلية بالقصر الملكي

الجيش المورتاني

بينهم ممثل شهير.. مهربون يقتحمون منطقة عسكرية

جماهير الجزائر

جسر جوى لنقل مناصرى "محاربى الصحراء"

تويتر

إجراء قاسٍ من «تويتر» ضد إيران

ابن فنان شهير يمنع والدته من الرقص ويعلق: "معي فقط"

الصفحة الأخيرة

راغب علامة
راغب علامة

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

كادت الزوجة الخائنة أن تفلت بفعلتها .. لكن الأم كانت لها بالمرصاد

#

ابن يجرد والدته من ملابسها ويغتصبها مرتين

#

بسبب صورة.. سخرية "لاذعة" من فنان شهير

#

صورة ابن فنان شهير تبهر الملايين.. تعرف عليه

السعودية

كاظم الساهر

جدة

حفلات

نشر المطرب اللبناني، راغب علامة، صورة عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" مع زوجته جيهان وابنيهما خالد ولؤي في أحد المطاعم اليونانية، حيث يقضي إجازة صيفية مع عائلته في اليونان.

من جانبه، نشر خالد علامة، فيديو عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" ظهر فيه وهو يرقص مع والدته جيهان، معلقاً عليه بالقول: "أرقص مع حياتي".

وكان منذ فترة انتشر مقطع فيديو من حفل خاص في منزل الفنان راغب علامة، ظهرت فيه جيهان وهي ترقص على أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، ليفاجأ راغب بتدخل ابنه خالد سريعًا لمنع والدته من الاستمرار في الرقص، وذلك عن طريق احتضانها وإبعادها عن أعين المتواجدين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ابن فنان شهير يمنع والدته من الرقص ويعلق: "معي فقط"
» كاظم الساهر يتغزل فى السعوديين: "يا كل العشق"
» رمضان عبد المعز يحسم رأيه في السحر الأسود
» سيدة تفجر نفسها وتقتل 6 أشخاص
» احترس.. بكتيريا خطيرة بالبطيخ تصيبك بالتسمم
» "بطني واوا" تفتح النار على ممثلة شهيرة
» «عاشور» حكما للقاء الزمالك والجونة
» قرار جديد ضد قاتلة زوجها للعودة لأحضان عشيقها
» افتتاح أول جراج إلكتروني بـ«روكسي»
» متطرفون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
» عطل مفاجئ بمحطات المترو تجاه "المرج - حلوان"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود