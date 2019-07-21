» ابن فنان شهير يمنع والدته من الرقص ويعلق: "معي فقط"

نشر المطرب اللبناني، راغب علامة، صورة عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" مع زوجته جيهان وابنيهما خالد ولؤي في أحد المطاعم اليونانية، حيث يقضي إجازة صيفية مع عائلته في اليونان.

من جانبه، نشر خالد علامة، فيديو عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" ظهر فيه وهو يرقص مع والدته جيهان، معلقاً عليه بالقول: "أرقص مع حياتي".

وكان منذ فترة انتشر مقطع فيديو من حفل خاص في منزل الفنان راغب علامة، ظهرت فيه جيهان وهي ترقص على أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، ليفاجأ راغب بتدخل ابنه خالد سريعًا لمنع والدته من الاستمرار في الرقص، وذلك عن طريق احتضانها وإبعادها عن أعين المتواجدين.