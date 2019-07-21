رئيس حزب الدستور السابق لـ"علاء مبارك": "أنت مدان"

21 يوليه 2019 - 01:45 م

هاجم المحامي خالد داود رئيس حزب الدستور السابق، علاء مبارك ابن الرئيس الأسبق "المخلوع" حسني مبارك، بسبب هجومه على الأشخاص الذين أطلقوا شائعة وفاة والده منذ أيام قليلة.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "مبارك وعلاء وجمال مدانون بحكم نهائي من محكمة النقض بسرقة المال العام لتجديد قصورهم الخاصة، دي الحقيقة، مش رأي.

وواصل هجومه بقوة: "قليل من التواضع، أي حب وأي احترام؟ رجل قضى في الحكم ثلاثين عاما، وعندما يريد أنصاره أن يحتفلوا بأي مناسبة تخصه لا يزيد عددهم عن 100 بالكتير؟ كان الله في العون".

وكان علاء مبارك قد نشر تغريده علي حسابه الخاص بـ"تويتر" قائلًا: " تتفق أو تختلف لكن الحقيقة الواضحة والموجعة للبعض هى كم الحب والاحترام للرئيس مبارك والحمد والشكر لله، وهذه الحقيقة المحسومة قد يستاء منها البعض ويسخر منها الجهل ويحرفها الحقد لكنها تبقى حقيقة موجودة .شكراً لكل من اهتم بالسؤال والاطمئنان على صحة والدى"