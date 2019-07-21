يتسلق 15 طابقًا ليطمئن على والدته عقب اندلاع حريق

21 يوليه 2019 - 01:52 م

"ابن بار بأمه" هي ملخص حكاية الشاب الأمريكي جرمين، 35 عامًا، الذي أراد أن يطمئن علي والدته القعيدة بالطابق الخامس عشر، بعد الحريق الذي نشب في المبني المؤلف من 19 دورًا وهي تقطنه، خاصة بعد أن تم إخلاء المبني من الجميع، دون أن ينتبه أحد لأمه.

إلا أن صورته وهو يتسلق أقنعت الجميع بأنه يحاول النجاة بنفسه من المبني، وبثت وسائل الإعلام الأمريكية والعربية يوم الجمعة الماضي فيديو للشاب الأمريكي، مشيرة إلى أنه تسلق المبنى هابطًا للهرب من الحريق، لكن مقابلة صحفية كشفت حقيقة ما حدث، وفي مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، يروي جرمين، عامل البناء بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، حقيقة ما حدث قائلاً: "يوم الخميس الماضي اتصلت على أختي، وأخبرتني أن حريقًا اندلع في المبنى السكني بشارع هولدن، وهو المبنى الذي تقيم به أمي، 65 عامًا، القعيدة والمريضة طريحة الفراش".

وحسب تقرير "إيه بي سي نيوز"، أسرع جرمين إلى المبنى، فوجد أن الشرطة قد أخلته، بسبب انتشار الدخان فيه، لكن أمه، السيدة شيلا، لم تكن ضمن من خرجوا من المبنى، وهنا حاول دخول المبنى من الباب الأمامي، فمنعته الشرطة التي أغلقت المدخل، ولم تكن مصاعد المبنى تعمل، فأخبر الشرطة أن مستعد للصعود عبر السلم، فقط لأن أمه قعيدة ويريد الاطمئنان عليها، لكن الشرطة رفضت السماح له بدخول المبنى.

ويروي جرمين قائلاً: "قررت أن أصعد لها بأي وسيلة، إنها أمي وهي مريضة ولن يمنعني أي شيء من الاطمئنان عليها"، ويضيف جرمين: "تعلمت بعض مهارات تسلق المباني بسبب وظيفتي كعامل بناء، وبالفعل قررت أن أتسلق المبنى من الخارج بعيدًا عن أعين الشرطة".

ويقول التقرير: رغم أن جرمين كان يعاني من إصابة في فخذه صباح ذلك اليوم، وكان يسير على عكازين، لكنه قرر أن يصعد مهما كانت الصعوبات.

بالفعل استغل جرمين الشبك الحديدي الذي يغلف نوافذ وبلكونات المبنى وصعد متسلقًا ذلك الشبك، ويظهر شريط فيديو التقطته مروحية الشرطة الابن جرمين وهو يتسلق المبنى، بينما نسمع صوت أحد الضباط وهو يقول: "إنه يتسلق المبنى صاعدًا من الخارج".

ويروي جرمين قائلاً: "كنت أصعد من شرفة إلى أخرى ومن طابق إلى آخر، لم يكن في ذهني سوى أمي، وكنت مستعدًا لعمل أي شيء في سبيل الوصول إليها، إنها مريضة ولا تستطيع مغادرة الفراش، فماذا لو كان الحريق قريبًا منها، لن تستطيع التحرك، إنها تحتاج مساعدتي".

ويمضي التقرير: وصل جرمين إلى بلكونة أمه في الطابق الخامس عشر، وشاهدها من الخارج، كما شاهدته هي أيضًا وتحدثت إليه دون أن يستطيع الدخول بسبب الشبك حول المبنى، ولكن شيلا طمأنت ابنها بأنها بخير، وأن الحريق تم إخماده.

ويروي جرمين قائلاً: "في البداية صدمت أمي حين رأتني خارج الشرفة، لكنها لم تصرخ ولم توبخني، لأنها تعرف جيدًا ماذا يمكن أن أفعل من أجلها، حتى لو تسلقت المبنى وخاطرت بحياتي، وأكثر من أجلها".

ويقول التقرير: إن جرمين تسلق المبنى هابطًا، بينما كانت الشرطة في انتظاره، وحسب القانون يجب أن تقوم الشرطة بالقبض عليه، لكن الضباط تفهموا حالته والسبب الذي دفعه لتسلق المبنى وقرروا عدم توقيفه.

وحسب "إيه بي سي نيوز"، فقد تمت معرفة مصدر الدخان والسيطرة عليه، بينما تم نقل أربعة من السكان واثنين من رجال الإطفاء إلى المستشفى للعلاج من آثار استنشاق الدخان.