أول رد من سلطات المطار على وقف رحلات بريطانيا

21 يوليه 2019 - 02:18 م

قال الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، إن المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقا لقوانين الطيران المدني الدولية، مشيرًا إلى أن المطارات "تطبق معايير أعلى من المنصوص عليها، وخضعت للعديد من عمليات التفتيش التي أشادت بالمستويات المقدمة".

وأضاف «الحنفى» في تصريحات له، أنه يتم تنفيذ المعايير الدولية ولا توجد معلومات لدينا عن أسباب توقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية، بحسب سي إن إن بالعربية.

وأوضح الحفني، أن سلطات الطيران المدني في مصر، تتواصل مع الخطوط الجوية البريطانية لمعرفة أسباب وقف الرحلات وما طبيعة المعلومات لديهم، لافتًا إلى أن وزارة الطيران المدني لم تتلق أي إخطارات سوى إخطار وقف الرحلات.

وأكد رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، أن حركة الطيران تسير في مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وفقًا للمعدلات الرسمية ولم تشهد أي إلغاءات سوى لرحلات الشركتين البريطانية والألمانية.