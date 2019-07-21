  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:08 م
بحث متقدم
مطار بن غورين

بينهم سعوديون.. وفد صحفي عربي يزور إسرائيل

السفير البريطانى جيفرى آدامز

السفير البريطانى يعتذر لمصر

محمد صلاح

شروط «صلاح» تُعرقل انتقاله لريال مدريد

فيفي عبده من برنامج رامز في الشلال

«التنمر» يستهدف للفنانين.. ومواقع التواصل تواجهه بالحظر

ارشيفية

السعودية تفتتح 350 شاشة عرض سينمائي جديدة

رانيا يوسف

بوصلة رقص.. رانيا يوسف وابنتها يشعلان "إنستجرام"

الأضحى

بركات العيد.. 9 أيام إجازة "الأضحى"

ارشيف

قرار جديد من السعودية لراحة «ضيوف الرحمن»

مصرع اسرة

مصرع أسرة كاملة فى حريق مروع

ارشيف

أول رد من سلطات المطار على وقف رحلات بريطانيا

"مدبولي" يعقد اجتماعًا لبحث تحديات صناعة الإسمنت

الحياة السياسية

مدبولي،
مدبولي،

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مدبولي يتابع مع وزير الري موقف مشروعات تنمية جنوب الوادي

#

"الجبلاية" تواصل اجتماعاتها لبحث أزمة الدوري

#

نتنياهو يبحث سبل إقناع عباس بتلقي أموال الضرائب "منقوصة"

#

اجتماع "عاصف" بين الخطيب وجهاز الأهلي

رئيس الوزراء

صناعة الأسمنت

مصطفى ومبدولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث التحديات التى تواجه صناعة الإسمنت فى مصر، وكذا مقترحات دعم هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومدحت اسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت، وعدد من المسئولين.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات التى تواجه صناعة الإسمنت حاليًا، وتم الاتفاق على عدد من المقترحات التى تسهم فى دعم هذه الصناعة المهمة.

وأوضح المستشار نادر سعد، أنه سيتم إنشاء برنامج لدعم صادرات الأسمنت، وكذا تشجيع عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول إفريقيا، لتصدير الأسمنت إليها، كما أكد مسئولو البنك المركزى خلال الاجتماع أن هناك توجيها لجميع البنوك لدعم شركات ومصانع الأسمنت، بحيث يتم إعادة جدولة مديونيات هذه الشركات والمصانع، فى حالة طلب ذلك، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تشجيع اندماج الشركات الصغيرة فى كيانات أكبر، قادرة على المنافسة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. طلاق هنا شيحا وأحمد فلوكس
» بوصلة رقص.. رانيا يوسف وابنتها يشعلان "إنستجرام"
» المقرحي: مش هنقدر نوصل لحاجة دون توفر هذا الشيء
» قرار جديد من السعودية لراحة «ضيوف الرحمن»
» بـ"شتائم نابية" إبراهيموفيتش يوبخ مدربا مصريا شهيرا
» رد فعل صادم لزوجة رأت زوجها يمازح فتاة
» أب يغتصب ابنته عدة مرات.. والأم تخشى الطلاق
» صادم.. ممثل كوميدي يتوفى أمام الجمهور في دبي
» ابن فنان شهير يمنع والدته من الرقص ويعلق: "معي فقط"
» كاظم الساهر يتغزل فى السعوديين: "يا كل العشق"
» رمضان عبد المعز يحسم رأيه في السحر الأسود

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود