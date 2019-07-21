«اطلع بره» ينتظر بطل الدوري المصري

21 يوليه 2019 - 05:01 م

قال شيهو ديكو عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في تصريحاته صحفية إن الأندية المصرية التي ستشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا ستخوض البطولة بداية من الدور التمهيدى.

وأضاف «ديكو»: «الفريق صاحب المركز الأول في الدوري المصري سيواجه فريقًا من جنوب السودان (اطلع برا)، فيما سيخوض الفريق صاحب المركز الثاني في الدوري المصري فريقًا من دولة الصومال (ديكاديها)».

وتم إعفاء 3 أندية فقط من المشاركة في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا وهي؛ الترجي الرياضي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، ومازيمبي الكونغولي.

ويحتل في الوقت الحالي الأهلي المركز الأول بالدوري الممتاز، وهو الوحيد الذي ضمن المشاركة بدوري أبطال إفريقيا دون أن يتحدد إن كان سيحتل الصدارة أو الوصافة، فيما يتنافس الزمالك مع بيراميدز على البطاقة الثانية في للمشاركة في البطولة.