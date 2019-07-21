لهذا السبب.. هنا شيحة وأحمد فلوكس انفصلا في صمت

21 يوليه 2019 - 06:20 م

أكدت الفنانة هنا شيحة صحة المعلومات المتداولة بشأن طلاقها مؤخرًا من الفنان احمد فلوكس،ذلك بعد أقل من عام على زواجهما حيث تم عقد القران وإعلان الخبر في أكتوبر 2018 الماضي.

وعلقت "شيحة" حول أنباء طلاقها من "فلوكس" قائلة: "محصلش نصيب وحدث الانفصال في هدوء تام".

وكشفت مصادر – حسب وسائل إعلام-أن النجمين فضّلا الانفصال في هدوء، لعدم شعور كل منهما بالراحة مع الآخر.

وأوضحت المصادر، أن السبب الرئيسي في الطلاق هو عدم تأقلم كل منهما على وجود أطفال لكل طرف من زيجته السابقة، الأمر الذي عجّل بانفصالهما، بعد مرور أقل من عام على زواجهما.

وكانت أنباء قد تردّدت في الآونة الأخيرة عن وقوع خلافات بين هنا وأحمد إلا أنهما أصرّا على نفيها تمامًا، رغم أن هذه الفترة كانا قد انفصلا بالفعل سرًا.

وما زاد من أنباء وجود الخلافات قيام كل منهما بإلغاء متابعته للآخر على إنستغرام، وقيام أحمد فلوكس بحذف صورهما من حسابه الشخصي.

يُذكر أن أحمد فلوكس لديه طفل من زوجته السابقة، بينما أنجبت هنا ولدين من زوجها السابق.

يشار إلى أن "شيحة" تستعد لبدء تصوير دورها في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حيث تجسد دور دارين التي تعمل "رسامة".

وعرض الجزء الثانى فى شهر سبتمبر الماضي ودارت أحداثه فى 45 حلقة، تضمنت 9 حكايات عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولتها نجمة ويتم تناولها فى 5 حلقات، قام ببطولة الحكايات كلا من هنا شيحة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل وتأليف عمرو ياسين.بعد نجاحها في الجزء الثاني.. هنا شيحة تستعد ل”نصيبي وقسمتك 3″