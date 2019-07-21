» مقتل مسئول أمني في تفجير سيارة بأفغانستان

21 يوليه 2019 - 06:21 م

قتل 4 أشخاص، بينهم مسئول أمني، جراء تفجير سيارة مفخخة، الأحد، بمدينة غارديز عاصمة ولاية باكتيا شرقي أفغانستان.

وقال وكيل والي باكتيا "عبد الوالي" للأناضول، إن "إرهابيين فجروا سيارة مفخخة قرب مستشفى غارديز الحكومي".

وأوضح الوالي، أن التفجير استهدف قائد قوات الأمن المحلية عزيز أحمد، وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل عزيز أحمد وسائقه، واثنين آخرين، لم يكشف عن هويتهما.

وقتل أكثر من 160 شخصًا في غضون 3 أسابيع ضمن سلسلة أعمال عنف ارتفعت وتيرتها في أفغانستان خلال يوليو الحالي.