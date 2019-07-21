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"الزراعة": تدعو المواطنين لاستلام أراضيهم في مشروع تنمية سيناء

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اكد اللواء محمد حلمى المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان الهيئة حددت مواعيد تسليم قطع الاراضي المباعة بالمزاد العلني بمشروع تنمية سيناء (رابعة - بئر العبد - سهل الطينة) للسادة الراسي عليهم المزاد والذين وردت بشأنهم الموافقات الأمنية وذلك اعتبارا من اليوم 21 يوليو حتى 8 أغسطس القادم 
الهيئة تناشد المواطنين سرعة التوجه لاستكمال الإجراءات واستلام أراضيهم من فرع الهيئة بمنطقة تعمير الإسماعيلية (الشيخ زايد خلف مبنى هيئة الرقابة الإدارية ) 
والهيئة تؤكد أنه في حالة عدم الإلتزام بالمواعيد المحددة يعتبر ذلك تنازلا منهم في استلام الأرض محل المزايدة.

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