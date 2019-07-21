علاء مبارك يرد على أشرف السعد بتعليق مفاجئ

علق علاء مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، على تغريدة رجل الأعمال أشرف السعد، وذلك بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

ونشر رجل الأعمال المصري المقيم بلندن، تغريدة على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، يوضح فيها مدى المعاناة التي يعيش فيها في الفترة الأخيرة بسبب تأخر حالته الصحية.

وقال "السعد" في تغريدته :"بقالي سنين كل يوم والتاني عملية ومستشفى ودكاترة لكن موضوع استئصال جزء من البروستاتا ده موضوع صعب جدا وربنا مايكتبه على عدو ولاحبيب مخلي حياتي ضنك وعايش تقريبا فى الحمام وكمية دم مرعبة والغريبة الطبيب قالي ساظل هكذا اكثر من شهر واصبحت خارج نطاق التركيز والامر كله لله وحده".

في حين تضامن معه علاء مبارك، ورد عليه في تعليق قائلًاً "خير إن شاء الله وألف سلامة".

يذكر أن أشرف السعد، كان أحد أعضاء جبهة إنقاذ مصر (ما قبل ثورة 25 يناير) المعارضة لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك لفترة قصيرة قاربت 24 ساعة قبل انسحابه منها.



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بقالي سنين كل يوم والتاني عملية ومستشفى ودكاترة لكن موضوع استئصال جزء من البروستاتا ده موضوع صعب جدا وربنا مايكتبه على عدو ولاحبيب مخلي حياتي ضنك وعايش تقريبا فى الحمام وكمية دم مرعبة والغريبة الطبيب قالي ساظل هكذا اكثر من شهر واصبحت خارج نطاق التركيز والامر كله لله وحده — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) July 20, 2019





خير ان شاء الله والف سلامة — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 21, 2019





