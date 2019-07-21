بومبيو: واثق من ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة

21 يوليه 2019 - 11:21 م

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بريطانيا سترحل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة ليحاكم فيها بتهمة التجسس.



ووفقا لتصريحات نشرتها صحيفة «إل يونفرسو» الإكوادورية، الأحد، قال بومبيو: «قدمنا الطلب وبالتالي سيرحل إلى الولايات المتحدة حيث يلاحقه القضاء».

