الكويت تدعو إلى ضبط النفس بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية

21 يوليه 2019 - 11:40 م

قالت الكويت، اليوم الأحد، إنها "تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد" في منطقة الخليج بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الكويت أكدت أيضا على أن "استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر".

