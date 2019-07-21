تعليق صادم من "أديب" على مباراة الزمالك والجونة.. هذا ما قاله

21 يوليه 2019 - 11:20 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على تعادل فريق الزمالك مع فريق الجونة بالدوري المصري، قائلا: "أنعي إليكم خبر ضياع الدوري من فريق الزمالك" .



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر"، يوم الأحد، :" بقالنا 50 سنة بنخسر الدوري بدون أسباب.. دا أنا جبت واحدة بتاعة كوتشينة قالتلي الزمالك هيخسر الدوري مصدقتش، حد يقولي أشجع الزمالك تاني إزاي، أنا كنت مراهن نص البلد إننا هنكسب".

