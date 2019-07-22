» هذا ما قاله "أديب" عن طلب محمد صلاح 30 مليون يورو

22 يوليه 2019 - 12:00 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على أن هناك تقارير عالمية تتحدث عن طلب نجم المنتخب الوطني المصري محمد صلاح 30 مليون يورو سنويًا من أجل الانتقال إلى ريـال مدريد الإسباني، رغم أنه يتقاضى حاليًا 22 مليون جنيه إسترليني من نادي ليفربول الإنجليزي، قائلا: «طبعا زيدان قال كتير.. وتقديري فخر العرب ضرب الرقم ده وقال لو وافقوا أهلا ولو موافقوش أديني قاعد مبسوط.. الناس قلبت على صلاح ونسيت قيمته».



وأضاف عمرو أديب خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة mbc مصر، اليوم الأحد أن محمد صلاح بهذا الرقم يقترب من اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم، وهذا يدل على قيمة النجم رغم تعرضه لانتقادات شديدة خلال الفترة الأخيرة.

