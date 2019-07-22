أخطر ما قاله رئيس الزمالك عن مباراة الأهلي والمقاولين

أعرب رئيس نادي الزمالك عن غضبه مما آلت إليه نتيجة مباراة فريقه أمام الجونة، متهمًا حكم اللقاء، محمود عاشور، بالفساد وتعمد عدم احتساب ضربتي جزاء للقلعة البيضاء.



وأضاف رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الزمالك اليوم» المذاع مساء الأحد، عبر فضائية «المحور»، أن اتحاد الكرة سيُعين حكمًا فاسدًا في لقاء الأهلي والمقاولون العرب، مردفًا: «المقاولين هيفوت الماتش للأهلي، عماد النحاس هيفوت الماتش، وأحمد على اللي بيجيب إجوال سابوه، أنا بقولك من دلوقتي».

