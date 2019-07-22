كشف علاقة قطر بقرار الخطوط البريطانية بوقف رحلاتها لمصر

22 يوليه 2019 - 06:21 ص

كشف الإعلامي عمرو عبد الحميد - مقدم برنامج "رأي عام" - مفاجأة عن إعلان الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها لمصر لمدة أسبوع.



وقال "عبد الحميد" في برنامجه المذاع على قناة "TEN" إن هذا القرار لم يكن متوقعا وأتى بشكل مفاجيء كما أن سلطات الطيران المدني في بريطانيا لم تُبلغ سلطات الطيران المدني في مصر قبل اتخاذ القرار".



وتساءل: " هل تريد بريطانيا إلهاء الشعب بالداخل بهذا القرار المفاجئ وغير المتوقع، أم لأن شركة الطيران القطرية تمتلك 20% من شركة الطيران البريطانية؟" .

