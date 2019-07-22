» اغتصب فتاة معاقة .. فسقط بالنيل ومات بعدها بدقائق

22 يوليه 2019 - 08:42 ص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من كشف المتهمين باغتصاب فتاة معاقة ذهنية داخل مشتل بالمنطقة.



البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم الجيزة يفيد وجود استغاثة من فتاة بعد اغتصابها داخل "مشتل" حيث تمكنت قوة أمنية من ضبط أحد المتهمين بينما غرق الثاني بعد سقوطه في نهر النيل.



وبالبحث والتحري أمكن التوصل إلى أن كل من ""محمد.ق" 33 سنة، و"عبدالغني" 30 سنة، مسجل خطر، استدرجا فتاة تعاني إعاقة ذهنية تبلغ من العمر 20 سنة، إلى مشتل بشارع البحر الأعظم.



وأظهرت التحريات أن الأول قام بالاعتداء جنسيا على الفتاة تحت تهديد السلاح ، بينما قام الثاني بالمراقبة ، وفي أعقاب صراخ الفتاة واستغاثتها ، هرب الاثنان وقفزا في نهر النيل فغرق الأول بينما استطاع الثاني النجاة.



وفي غضون ساعات قليلة تمكن الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاونا مباحث الجيزة من ضبط المتهم الهارب بمنطقة جزيرة بين البحرين لدى اختبائه في الزراعات.



وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة المتوفى ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.