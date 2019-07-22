» إيران تبدأ التعامل بـ"البيتكوين"

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متابعات حنان حمدتو

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يوم النهضة

كشف مساعد وزير الطاقة الإيراني، عن اعتماد اللجنة الاقتصادية الحكومية التسعيرة التصديرية للكهرباء في عملية تعدين العملة الرقمية "بيتكوين".

أوضح همايون حائري، في تصريح لوكالة "أنباء فارس" يوم أمس، أن مقترح التسعيرة التصديرية المقر من قبل اللجنة الاقتصادية سيعرض على مجلس الوزراء للبت النهائي والإنفاذ.

وشدد على أن أي معدن للبيتكوين يتوجب عليه استصدار ترخيص لهذه الأنشطة.

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد تحدث في وقت سابق عن العملات المشفرة ومن ضمنها "البيتكوين" قائلا، أنه ليس من مؤيدي العملات المشفرة، وأوصى شركة "فيس بوك" وغيرها من مصدري العملة المشفرة بالحصول على تراخيص مصرفية والعمل ضمن الأنظمة المصرفية.

وكتب ترامب على تويتر: "أنا لست من محبي عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، هذه (العملات) ليست أمولاً، وقيمتها متقلبة جداً وتسند إلى الهواء. أذا أرادت فيسبوك وغيرها من الشركات أن تصبح مصارفاً، فعليها الحصول على تراخيص مصرفية جديدة، وأن تخضع لجميع التشريعات المصرفية، كجميع المصارف الأخرى".وكتب ترامب على تويتر: "أنا لست من محبي عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، هذه (العملات) ليست أمولاً، وقيمتها متقلبة جداً وتسند إلى الهواء. أذا أرادت فيسبوك وغيرها من الشركات أن تصبح مصارفاً، فعليها الحصول على تراخيص مصرفية جديدة، وأن تخضع لجميع التشريعات المصرفية، كجميع المصارف الأخرى".

وأشار الرئيس إلى أن العملات المشفرة غير المنظمة تساهم بالقيام بعمليات غير قانونية، بما في ذلك في مجال الاتجار بالمخدرات.


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