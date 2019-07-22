» إيران تبدأ التعامل بـ"البيتكوين"

22 يوليه 2019 - 09:42 ص

كشف مساعد وزير الطاقة الإيراني، عن اعتماد اللجنة الاقتصادية الحكومية التسعيرة التصديرية للكهرباء في عملية تعدين العملة الرقمية "بيتكوين".

أوضح همايون حائري، في تصريح لوكالة "أنباء فارس" يوم أمس، أن مقترح التسعيرة التصديرية المقر من قبل اللجنة الاقتصادية سيعرض على مجلس الوزراء للبت النهائي والإنفاذ.

وشدد على أن أي معدن للبيتكوين يتوجب عليه استصدار ترخيص لهذه الأنشطة.

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد تحدث في وقت سابق عن العملات المشفرة ومن ضمنها "البيتكوين" قائلا، أنه ليس من مؤيدي العملات المشفرة، وأوصى شركة "فيس بوك" وغيرها من مصدري العملة المشفرة بالحصول على تراخيص مصرفية والعمل ضمن الأنظمة المصرفية.