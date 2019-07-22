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الملك سلمان يهنئ سلطان عُمان بذكرى يوم النهضة

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وكالات - سارة أشرف

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يوم النهضة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة السلطان قابوس، بمناسبة تلك  الذكرى.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.


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