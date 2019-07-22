  • الإثنين 22 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:18 ص
بحث متقدم
مرتضي منصور

مرتضى منصور يفتح النار على لاعبي الزمالك

العسيلي

واقعة جديدة.."العسيلي" يضرب شابًا على المسرح

السيسي

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعات الكليات العسكرية

الدولار

تعرف علي سعر الدولار اليوم

فتاة العياط

الكشف عن مفاجآت مدوية في قضية "فتاة العياط"

أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي الشاب

تغريدة نارية من أحمد ياسر ريان بعد إضاعة الدوري من الزمالك

العسيلي

شاهد .. العسيلي يعتدي على شاب حاول التصوير معه

عمرو عبد الحميد

كشف علاقة قطر بقرار الخطوط البريطانية بوقف رحلاتها لمصر

المهندس نجيب ساويرس

ساويرس: بلغونا اللي تعرفوه يا أصحاب "المباديء الجبانة"

فريق الأهلي

الأهلي يقرر الاستغناء عن قائد الفريق و 2 من الأجانب

واقعة جديدة.."العسيلي" يضرب شابًا على المسرح

الصفحة الأخيرة

العسيلي
العسيلي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. "العسيلي" يحرج شابًا آخر على المسرح

#

ممثل شهير يتعرض للطعن على المسرح

#

انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية

#

تفاصيل صادمة فى قتل مهندس وزوجته بالزيتون

ضرب

حفل

محمود العسيلي

أثار الفنان محمود العسيلي، الجدل من جديد، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد لـ"العسيلي" وهو يدفع شخصًا من جمهوره بعد أن صعد على المسرح محاولاً التقاط صورة معه.

ويظهر في الفيديو العسيلي مغنيًا على المسرح، وعند انتهاء الأغنية صعد شاب من الجمهور إلى المسرح كي يلتقط صورة مع الفنان، فما كان منه إلا أن دفع الشاب بقوة إلى الأسفل، وقال له باللهجة المصرية: "أنت جاي تضربني؟".

الواقعة أثارت استياء الكثيرين على مواقع التواصل من الذين انتقدوا تصرف العسيلي واستهجنوه، خصوصًا وأن العسيلي كان قد خرج واعتذر منذ أيام عن موقف مشابه.

فيما لم يعرف السبب وراء تصرف العسيلي.

ومنذ أيام، كان العسلي قد تعرض لهجوم الشرس من قبل الجمهور، بسبب إحراجه لأحد محبيه في حفلة عامة، ما اضطره إلى الخروج والاعتذار بعدها، حتى عاد اسم العسيلي من جديد متصدرا وسائل التواصل الاجتماعي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران تبدأ التعامل بـ"البيتكوين"
» إسرائيل تهدم منازل جديدة لإقامة مستوطنات بالقدس
» الملك سلمان يهنئ سلطان عُمان بذكرى يوم النهضة
» العواصف تحصد أرواح 41 شخصًا
» وفاة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» الرئيس يشهد حفل تخرج الكليات العسكرية
» بعد تعادل الزمالك .. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري؟
» اغتصب فتاة معاقة .. فسقط بالنيل ومات بعدها بدقائق
» فنان شهير عن زوجته: كانت بتحب السيسي .. ربنا يرفعها لأعلى الدرجات
» هنا شيحة: لهذه الأسباب انفصلت عن أحمد فلوكس
» فنان شهير: أبويا قاطعني عشان خطيبتي أكبر مني بـ15 سنة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود