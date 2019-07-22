ممثلة شهيرة ترقص السامبا

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نسرين الطافش
نسرين الطافش

متابعات-علا خطاب

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عقب تداول شائعة وفاة الممثلة السورية نسرين طافش، بحادث سير في دمشق، ظهرت الأخيرة في فيديو عبر حسابها الخاص على إنستجرام ظهرت فيه ترقص مع شاب السامبا.

وعلقت نسرين على الفيديو بالقول: "بعض الرقصات للذكرى.. وبعضها تنسى.. ارقص وكأن لا أحد يراك".

وبدت نسرين بجسد ممشوق وهي كانت مرتدية فستان قصير. 

وكان انتشر منذ أيام شائعة وفاة نسرين بحادث سير في دمشق، وتداولته العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكنها ردت على الشائعة، بنشرها صورة حديثة لها وعلقت: "كل يوم جديد تأتي القوة والأفكار الجديدة".

وكانت نسرين طافش شاركت خلال موسم رمضان 2019 في مسلسل "مقامات العشق"، إلى جانب يوسف الخال ومصطفى الخاني، كما طرحت منذ مدة أغنية جديدة بعنوان "عالحب روح وسلملي".


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