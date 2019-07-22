» الصورة الأولى لطاقم ناقلة النفط الإنجليزية المحتجزة

22 يوليه 2019 - 10:48 ص

نشرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الإثنين، أول صورة يظهر فيها أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية التى احتجزها الحرس الثورى الإيرانى فى مضيق هرمز يوم الجمعة الماضي.

وبدا أفراد طاقم الناقلة "ستينا إمبيرو"، وعددهم 23 وفق ما أعلنت شركة "ستينا بالك" البريطانية المشغلة للناقلة، جالسين فيما لم تظهر وجوههم بشكل واضح.

وطلبت شركة "ستينا بالك"، أمس الأحد، رسميًا زيارة أفراد طاقم الناقلة، لكنها لم تتلق ردًا حتى الساعة من الجانب الإيراني.

واحتجزت إيران ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، بسبب مخالفتها قوانين الملاحة، واصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت السلطات الإيرانية.