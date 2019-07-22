» مفاجأة.. ميجان ماركل حامل للمرة الثانية

تداولت أخبار في الآونة الأخيرة، عن حمل دوقة ساسكس، ميجان ماركل، رغم مضِي أقل من ثلاثة أشهر على إنجابها طفلها الأول آرتشي.

ووفقاً لصحيفة "ديلي إكسبريس"، فقد كشفت الخبيرة الملكية ميلاني بروملي أن ميجان ماركل والأمير هاري، يستعِدّان للإعلان عن حملٍ ثانٍ "قريباً جداً"، لافتة إلى أنّ الزوجين قد يعودان من رحلتهما بأفريقيا بإعلان خبر سعيد.

وكانت الكاتبة الملكية كاتي نيكول قد لفتت إلى احتمالية أن يصبح لآرشي أخ كبير قريباً، وأنّ الزوجين يتطلّعان إلى عائلة كبيرة بانضمام عضو جديد إليها العام المقبل.

من ناحية أخرى، قال أليكس أباتي المتحدث باسم شركة "كورال" للمقامرات: "لقد غامرنا على مدار الأيام القليلة الماضية بمراهنات على انتظار هاري وميغان لطفل ثانٍ في عام 2020"، وأضاف: "حمى الأطفال قد تستحوذ قريباً على العائلة المالكة مرّة أخرى، ورغم الولادة قبل أسابيع فقط، فلن نتفاجأ إذا أعلن هاري وميجان ذلك".

وعلى الرغم من تلك التكهنات والتقارير الصحفية المنتشرة، إلا أنه لم يتأكّد حتى الآن صحة الخبر من عدمه، كما التزم الطرفين بالصمت.