» غياب "أوباما" عن مواجهتى الإسماعيلي والأهلي

22 يوليه 2019 - 10:58 ص

تأكد غياب اللاعب يوسف "أوباما" لاعب الزمالك عن فريقه خلال مواجهتي الإسماعيلي والأهلي المؤجلتين بالدوري، وذلك بعدما حصل على بطاقة حمراء مباشرةً بعد اشتباكه مع لاعبي الجونة خلال المباراة المؤجلة من الجولة 33 للدوري المصري، التي أقيمت مساء أمس.

وطرد "أوباما" في الدقيقة 90+7 من اللقاء، بعد سجل الزمالك هدف التعادل، قبل ثواني من انتهاء اللقاء بنتيجة هدفين لكل فريق.

وتنص لوائح الدوري المصري، على إيقاف اللاعب الذي يتعرض للطرد المباشرة لمباراتين على الأقل، ما لم يذكر حكم اللقاء في تقريره أي أحداث أخرى قد تؤدي لزيادة المدة.

وسيلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في مباراة مؤجلة من الدوري المصري، قبل أن يختتم لقاءاته في المسابقة بلقاء القمة ضد الأهلي الأحد المقبل.