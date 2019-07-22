"القرنى": هذه فوائد العفو على من اغتاب وظلم الإنسان

متابعات حنان حمدتو
قال الشيخ عائض القرني إنه من الأهمية العفو عمن أساء أو ظلم إنسان، قائلاً: يجب قبل أن تنام أصدر عفواً عاماً عن كل من أساء إليك أو اغتابك أو آذاك أو ظلمك.
وأضاف القرني: لتنام قرير العين، مرتاح البال والخاطر، ولا تفكر في الهموم اليومية، أو المشكلات المستعصية قبل النوم.
وتابع: التفكير في المشاكل قبل النوم تُحفّز الدماغ وتقلقه، بل تفكّر في الذكريات والنجاحات الجميلة، والأحلام والأمنيات السعيدة، وفقًا لصحيفة صدى الالكترونية .
ظهر12:06 م
فجر
03:33
شروق
05:10
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
19:02
عشاء
20:32