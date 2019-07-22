» عامل يذبح والده فى السيدة زينب

22 يوليه 2019 - 11:47 ص

قررت النيابة العامة حبس عامل ذبح والده بسبب خلافات بينهما فى السيدة زينب.

تمكنت مباحث قسم شرطة السيدة زينب برئاسة المقدم أحمد قدري، من القبض على مسجل خطر ذبح والده، بسبب خلافات بينهما، وفر هاربا، وتمكنت القوات من ضبطه حال اختبائه في إحدى الشقق السكنية بالقاهرة.

كان المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة مسن مقتولاً داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة "جلال. ف" 60 عامًا، وبها جرح قطعي بالرقبة، تم نقل الجثة إلى المشرحة.

وباجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه "محمد" مسجل خطر، بسبب خلافات بينهما.

بناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من القبض عليه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.