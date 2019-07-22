"السيسي" لـ"المصريين": "ملناش خيار تاني"

22 يوليه 2019 - 12:06 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن البطل الحقيقي في المرحلة الحالية هو الشعب المصري، والذي يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة الإرهاب، وينحصر دور المؤسسات على الرؤية والسياسات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لرؤساء مصر السابقين جمال عبد الناصر والسادات ومحمد نجيب، مثنيًا على إصرار الرئيس جمال عبد الناصر على مبادئ ثورة 23 يوليو، وقدرة السادات على التجديد، وأمل نجيب في الحرية.

وأثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثورة 23 يوليو، والتي غيرت الحياة في مصر، وساهمت في التطور والتقدم، حيث لم يقتصر تأثيرها على الداخل فحسب بل امتد إلى الشعوب الآخرى.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الثورة تسببت في انحسار موجة الاستعمار لتبدأ موجة التكتلات لدول العالم الثالث.

قدم طلاب الكليات العسكرية درع الكلية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة التخرج اليوم الاثنين 22 يوليو 2019.

أدى طلاب الكليات العسكرية يمين الولاء وذلك في حفل التخرج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونخبة من المسؤولين والوزراء.

عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائها الأبرار، وذلك تحية لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم، وخلال عروض الموسيقى العسكرية.

وشاركت مجموعات من طلبة الكلية الحربية من مختلف السنوات الدراسية ومجموعات الخريجين من الكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوى والكلية الفنية العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة ودفعات الجامعيين، فى مارش نشيد الجيش، فى أداء متميز وانضباط عسكرى راقى يتقدمهم حملة الأعلام .

ويحضر الرئيس السيسى، حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور كبار رجال الدولة، وعدد من ضيوف مصر من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك بمقر الكلية الحربية.

ويشهد حفل التخرج، تخرج دفعة 113 حربية دفعة المشير عبد الحليم أبو غزالة، والدفعة 70 بحرية دفعة الفريق محمد محمود ناشد، والدفعة 86 جوية دفعة الفريق محمد علاء الدين بركات، والدفعة 56 فنية عسكرية دفعة المشير فخرى محمد على فهمى، والدفعة 47 دفاع جوى دفعة اللواء محمد سعيد على، والدفعة 48 من المعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة المشير عبد الحليم أبو غزالة.