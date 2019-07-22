اشتعال الخلاف بين فنانين سعوديين بسبب "سيارة"

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ناصر القصبي والسدحان
ناصر القصبي والسدحان

متابعات-علا خطاب

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اشتعل الخلاف من جديد بين الفنانين السعوديين ناصر القصبي وعبد الله السدحان، بعد أن رفع الأول دعوى قضائية على زميله، يطالبه فيها بردّ سيارتين قديمتين، وهو ما وصفه شريكه بـ"قلة مروءة".

وكتب السدحان في تغريدة على موقع “تويتر”: “اليوم تلقيت اتصالا من مكتب المحامي عبدالعزيز المحمدي، يقول فيه إن الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحة يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها.. قلّت المروءة”.

ويذكر أن القصبي رفع منذ أسابيع دعوى قضائية ضد زميله الممثل السعودي عبد الله السدحان لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي، التي يملكانها وأنتجا من خلالها مسلسلهما الكوميدي الشهير “طاش ما طاش” بأجزائه الـ 18، والذي توقف إنتاجه عام 2011، بعد الانفصال الفني بينهما.

لم يفوت الفنان السدحان فرصة، إلا وتحدث فيها بمرارة حول انفصاله عن “توأمه الفني” ناصر القصبي، وبلهجة مليئة بالحنق والأسف يقول السدحان “في قلبي زعل”.. أما ناصر القصبي فصمت طويلا


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