  • الإثنين 22 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:51 م
بحث متقدم
ارشيف

شاهد.. رئيس المقاولون العرب يحرج مرتضى منصور

حسام البدري

قرار غير متوقع من حسام البدري تجاه "بيراميدز"

بث مباشر.. حفل تخرج الدفعة 83 من طلبة الكلية الجوية

موقف طريف لـ"السيسي" بحفل تخرج الكليات العسكرية

هنية

بالمايوه.. "إسرائيل" تنشر صورًا مهينة لـ"إسماعيل هنية"

سيرين عبد النور

"مسيحية وأفتخر".. فنانة شهيرة تهدد بـ"بلوك" لهؤلاء

عاهل السعودية والرئيس السيسي

الملك سلمان وولى العهد يوجهان رسالة للرئيس السيسى

ناصر القصبي والسدحان

اشتعال الخلاف بين فنانين سعوديين بسبب "سيارة"

قوات حفتر

"حفتر" يشن هجوما واسعا على طرابلس

الأهلي

الأهلي يضم رسميًا صفقة "سوبر" 5 سنوات

نافعة

"نافعة": بوادر الحرب بدأت بالفعل

"مسيحية وأفتخر".. فنانة شهيرة تهدد بـ"بلوك" لهؤلاء

الصفحة الأخيرة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تنشر فيديو فاضح: سأذهب إلى جهنم

#

فنانة شهيرة تثير سخط متابعيها بـ"فستان"

#

ابنة فنانة شهيرة تثير سخط متابعيها بـ"المايوه"

#

فنانة شهيرة تكشف سبب إصابتها بـ"الحول" في عينها

لبنان

سيرين عبد النور

مسيحية وافتخر

البلوك

ردت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، على التعليقات السلبية التي وجهت لها، عقب نشرها لصلوات مسيحية وأدعية للبنان عبر حسابها على "تويتر".

وكان قد كتبت سيرين في البداية: "بشفاعتك وصلواتك منوصيك تخلص لبنان من كل شر وتشفي كل مريض يا مار شربل صلي للرب يحمينا". وبعد هذه التدوينة واجهت الفنانة اللبنانية شتائم وإهانات لمعتقداتها من بعض المتابعين.

وعقب الهجوم، أعادت سيرين نشر التدوينة وعلّقت عليها كاتبة: "أنا مسيحية وبفتخر واحترم كل الأديان السماوية وأتمنى الاحترام المتبادل أما اي حداً رح يقلل من احترام ديني واحترام معتقداتي غير مرحب فيه على صفحتي.. بلوك.. ريبورت".

يذكر أن سيرين عبد النور، كشفت مؤخرًا عن بدء تحضيرها لمفاجأة جديدة يتم إعدادها بالتعاون مع شبكة تليفزيون mbc ، حيث نشرت عبر حسابها على Instagram مقطع فيديو جديد أعلنت من خلاله أنه متواجدة حاليا في استوديوهات mbc لتحضير عمل فني جديد، وصفته بأنه مفاجأة، ولم تكشف عن أي تفاصيل متعلقة به، ولكنها أكدت أنها ستقدم من خلاله أغنية جديدة.

كما شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الهيبة3" من إنتاج شركة "صباح إخوان"، من بطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من النجوم، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب جيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بريطانيا تطالب إيران بالإفراج الفورى عن "ستينا إمبيرو"
» مصرع 7 مدنيين بينهم طفلان بغارات على سوريا
» بعد ضربه شابًا.. أول تعليق للعسيلى على الواقعة
» ريال مدريد يرفض 6 عروض من ليفربول لضم لاعب واحد
» "الإفتاء" توضح حكم العمل بالتمثيل
» السجن المؤبد لـ 11 متهمًا بخلية طلاب داعش
» تصريحات مهمة لـ"بن زايد" عن الملاحة في الخليج
» السيسي: شكرًا على تحملكم يا مصريين
» إيران تكشف عن هوية جواسيس يعملون لصالح السى آى أيه
» اعترافات صادمة لأب اغتصب ابنته عدة مرات
» عامل يذبح والده فى السيدة زينب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود