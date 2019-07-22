» ريال مدريد يرفض 6 عروض من ليفربول لضم لاعب واحد

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رفض ريال مدريد الإسباني، 6 عروض مقدمة من نادي ليفربول الإنجليزي من أجل ضم لاعب خط الوسط الإسباني ماركو أسينسيو، في محاولة من "الريدز" لتدعيم خط وسط الفريق.

وأفادت الأنباء بأن أسينسيو وزميله في الفريق إيسكو متاحان بأقل من 72 مليون جنيه إسترليني، بحسب صحيفة صن الإنجليزية.

ويحاول ريال مدريد التعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا، لكنه متاح بسعر 150 مليون جنيه إسترليني، وهو ثمن يجب أن يفكر به النادي كثيرًا.

وأبدى ليفربول اهتمامًا كبيرًا في أسينسيو، حيث يحرص المدرب يورجن كلوب على تدعيم خط الوسط في الفريق الطامح إلى الحصول على الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

ومن المقرر أن يترك داني سيبايوس النادي على سبيل الإعارة أيضًا، مع اهتمام أرسنال وتوتنهام بالاستفادة منه في الموسم المقبل، رغم أن زيدان سبق وقال إن لدى اللاعب مستقبلًا طويلا في العاصمة الإسبانية.


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