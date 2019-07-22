» وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أفراد الشرطة

22 يوليه 2019 - 02:44 م

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وزير الداخلية حركة تنقلات أفراد الشرطة السنوية، حيث شهدت تحرك عدد كبير من الأفراد والأمناء من مواقعهم لأماكن جديدة.

وتهدف الحركة إلى ضخ دماء جديدة فى المواقع الشرطية وعدم تواجد الأفراد لمدة زمنية طويلة فى نفس المكان، والتنقل من مكان لآخر، وتدعيم بعض القطاعات والإدارات بعناصر جديدة.

وراعت حركة التنقلات التى تم إبلاغ مديريات الأمن والقطاعات والمواقع الشرطية بها عدة أمور، أبرزها الكفاءة والظروف الاجتماعية والأقدمية وغيرها من الأمور الأخرى.

وتفتح الجهات المعنية باب التقدم بالتمسات للأفراد لنظرها والبت فيها.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن حركة تنقلات القيادات الأمنية والضباط خلال الأيام القليلة المقبلة، وهى الحركة السنوية الأبرز من نوعها.