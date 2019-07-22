  • الإثنين 22 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:02 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا عاجلًا

أردوغان

حقيقة التكتم على وفاة «أردوغان»

البرلمان

«النواب» يكشف سبب عدم بث جلساته على الهواء

أرشيفية

عفو رئاسي جديد بمناسبة 23 يوليو وعيد الأضحى

السعودية

اختفاء أشهر موقع إخباري سعودي في ظروف غامضة

جانب من الفيديو

شاهد..«علقة موت» لكويتي على يد شرطة بريطانيا

المنتخب

أول قرار بعد«النكسة».. الإطاحة بـ3 من لاعبي المنتخب

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

فتاة العياط

الطب الشرعي يحسم الأمر: «فتاة العياط» عذراء

رياض محرز ورئيس الوزراء

بلاغ جزائري ضد محام مصري بسبب «رياض محرز»

"علي جمعة" يجيب: ما عقوبتي على ترك الصلاة منذ زمن؟

آخر الأخبار

الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة،

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

على جمعة: سجدة يجوز أداؤها على السرير

#

إخراج زكاة الفطر على العاملين بالمؤسسة جائزة بشرط

#

تصريحات النشطاء تغضب "الأرصاد" بسبب الموجة الحارة

#

الجندي: الرسول نهي عن الصلاة في هذه الأوقات

علي جمعة

مفتى الديار

ترك الصلاة

مشيخة الأزهر دار الإفتاء

سأل متصل يدعى "عبد الله"، عن عقاب الله له بسبب تركه للصلاة منذ زمن: "كيف سيعاقبني الله لترك الصلاة بسبب الكسل وهموم الدنيا".

من جانبه، علق الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن هموم الدنيا نتاج ترك الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "ارحنا بها يا بلال"، لذلك فالصلاة تريح الإنسان من كل هم وتقي من المشكلات.

ودعا "جمعة"، خلال برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، المتصل بضرورة عمل برنامج للرجوع إلى الصلاة والتمسك بها وجعلها شيئًا مهمًا كونها ركن من أركان الإسلام والإناء الذي يضع الله فيه الأرزاق والبركة والحساب الميسر يوم القيامة، مضيفًا: "صلِّ الآن ولا تلتفت لما فاتك من صلوات، وابدأ بصلاة الفجر، وصلاة الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، حتى يتدرب الجسم ويتمرن على الحفاظ على الصلاة، لأن أبرك وأحب الأعمال إلى الله الصلاة في أوقاتها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الجامعة العربية: هدم منازل الفلسطينيين بالقدس‎ «جريمة حرب» ‎
» صدمة في الأهلي بعد إصابة نجمه قبل مواجهة الأربعاء
» صور لـ"هنية" بتل أبيب
» عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل «20 دقيقة»
» "علي جمعة" يجيب: ما عقوبتي على ترك الصلاة منذ زمن؟
» صور تذكارية لواعظات الأزهر مع الإمام "الطيب"
» الكويت تطلب صيادلة مصريين.. تعرف على الشروط
» أكثر من 330 قتيلا ومفقودا جراء فيضانات الهند ونيبال
» بيان من بعثة الحج عن "حجاج المجاملات"
» مقتل 42 مدنيا في قصف روسي على سوريا
» رسميًا.. ملك المغرب يطلق زوجته بعد أنباء عن هروبها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:34 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود