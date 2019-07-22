» "علي جمعة" يجيب: ما عقوبتي على ترك الصلاة منذ زمن؟

سأل متصل يدعى "عبد الله"، عن عقاب الله له بسبب تركه للصلاة منذ زمن: "كيف سيعاقبني الله لترك الصلاة بسبب الكسل وهموم الدنيا".

من جانبه، علق الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن هموم الدنيا نتاج ترك الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "ارحنا بها يا بلال"، لذلك فالصلاة تريح الإنسان من كل هم وتقي من المشكلات.

ودعا "جمعة"، خلال برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، المتصل بضرورة عمل برنامج للرجوع إلى الصلاة والتمسك بها وجعلها شيئًا مهمًا كونها ركن من أركان الإسلام والإناء الذي يضع الله فيه الأرزاق والبركة والحساب الميسر يوم القيامة، مضيفًا: "صلِّ الآن ولا تلتفت لما فاتك من صلوات، وابدأ بصلاة الفجر، وصلاة الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، حتى يتدرب الجسم ويتمرن على الحفاظ على الصلاة، لأن أبرك وأحب الأعمال إلى الله الصلاة في أوقاتها".