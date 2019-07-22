شاهد..«علقة موت» لكويتي على يد شرطة بريطانيا

22 يوليه 2019 - 07:34 م

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو لقوات الشرطة بالعاصمة الإنجليزية لندن ، وهي تلقي القبض على مواطن كويتي بطريقة وحشية حتى فقد الوعي بعد مقاومة الشرطة لمنع تكبيله ، وسط صراخ زوجته.

وبحسب ناشر الفيديو فإن شرطيين قاموا بتوقيف كويتي الجنسية بعد ركن السيارة في منطقة مخالفة بالشارع وعند إستفتساره عن سبب القبض عليه طرحوه أرضا وأعتدوا عليه وسط مقاومة من الشاب الكويتي الذي رفض أن توضع يده في الأصفاد ، فيما شهد الفيديو إنضمام أفراد أخرين من قوات الشرطة بلندن ، فيما لم تنجح صرخات السيدة المرافقة له في إيقاف إعتداء الشرطة على الشاب الكويتي وقالت بالإنجليزية ” اتركوه إنه يموت ” فيما تعالت صرخات الشاب ” أتركوني وحدي ” وأكد ناشر الفيديو أن الشاب الكويتي فقد حياته ثمنا لركنة سيارة في مكان مخالف في أحد شوارع مدينة لندن ، فيما لم تصدر حتى الآن أية بيانات عن هوية الشخص الكويتي المعتدى عليه.







