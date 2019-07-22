«الديهي»: وصول مصر لـ99 مليون نسمة رقم مخيف للغاية

قال الإعلامي نشأت الديهي إن عدد سكان مصر ارتفع لـ99مليون نسمة، وأن مصر زادت مليون نسمة خلال 8أشهر فقط.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الإثنين، "أن وصول مصر لـ99مليون نسمة رقم مخيف للغاية".

وطالب "الديهي"، بضرورة إعادة ترتيب وتوزيع السكان داخل المحافظات المصرية حتى نستفيد من المميزات الموجودة ببعض المحافظات.

وتابع "الديهي": "طلعولنا أفكار تؤدي لخفض الزيادة السكانية، هل يمكن تحويل الزيادة السكانية من نقمة لنعمة، محتاجين إجراءات وبرامج جديدة للاستفادة من الزيادة السكانية".