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عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل «20 دقيقة»

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خالد الشرقاوي - متابعات

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استئناف حركة القطارات بعد توقفها

انتظمت حركة قطارات مترو الخط الأول «المرج – حلوان»، في اتجاه المرج، بعد سحب القطار المعطل بمحطة مترو جمال عبد الناصر.

وكانت حركة المترو بالخط الأول، قد تعطلت بمحطة جمال عبدالناصر في اتجاه المرج، بسبب عطل فني بأحد القطارات، ما تطلب توقف الحركة.

من جانبه، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إن الحركة توقفت لمدة 20 دقيقة بمحطة جمال عبدالناصر، موضحا أنه تم الدفع بفرق طوارىء للتعامل مع العطل.

وأشار متحدث المترو، إلى أن فرق الطوارىء نزلت إلى مقر العطل، وتم سحب القطار المعطل، وعودة الحركة إلى طبيعتها خلال دقائق من الآن.


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