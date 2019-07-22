  • الإثنين 22 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:59 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا عاجلًا

أردوغان

حقيقة التكتم على وفاة «أردوغان»

البرلمان

«النواب» يكشف سبب عدم بث جلساته على الهواء

أرشيفية

عفو رئاسي جديد بمناسبة 23 يوليو وعيد الأضحى

السعودية

اختفاء أشهر موقع إخباري سعودي في ظروف غامضة

جانب من الفيديو

شاهد..«علقة موت» لكويتي على يد شرطة بريطانيا

المنتخب

أول قرار بعد«النكسة».. الإطاحة بـ3 من لاعبي المنتخب

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

فتاة العياط

الطب الشرعي يحسم الأمر: «فتاة العياط» عذراء

رياض محرز ورئيس الوزراء

بلاغ جزائري ضد محام مصري بسبب «رياض محرز»

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا عاجلًا

آخر الأخبار

السيسي
السيسي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن 1000 سوداني

#

الرئيس السيسي يُصدر قرارًا بإنشاء جامعة «هليوبوليس»

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

#

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية وتحذيرًا عاجلًا

السيسي

ثورة يوليو

قرار جمهورى

عفو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2019 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة 23 يوليو 1952 وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1440 هجرية.

وجاء القرار كالتالى يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952 ، بالنسبة إلى الفئات التالية : أولا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23 يوليو 2019 " خمس عشرة سنة ميلادية " ويوضع المفرج تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات .

ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2019 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت عنهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمي سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .

والمادة الثانية من القرار جاءت يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لسنة 1440 هجرية ، بالنسبة للفئات التالية :

أولا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة لعام 1440 هجرية " خمس عشرة سنة ميلادية ".

ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة لعام 1440 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الاثنين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الجامعة العربية: هدم منازل الفلسطينيين بالقدس‎ «جريمة حرب» ‎
» صدمة في الأهلي بعد إصابة نجمه قبل مواجهة الأربعاء
» صور لـ"هنية" بتل أبيب
» عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل «20 دقيقة»
» "علي جمعة" يجيب: ما عقوبتي على ترك الصلاة منذ زمن؟
» صور تذكارية لواعظات الأزهر مع الإمام "الطيب"
» الكويت تطلب صيادلة مصريين.. تعرف على الشروط
» أكثر من 330 قتيلا ومفقودا جراء فيضانات الهند ونيبال
» بيان من بعثة الحج عن "حجاج المجاملات"
» مقتل 42 مدنيا في قصف روسي على سوريا
» رسميًا.. ملك المغرب يطلق زوجته بعد أنباء عن هروبها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:34 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود