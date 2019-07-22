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وزير خارجية عُمان يزور إيران السبت لهذا السبب الهام

عرب وعالم

يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير الخارجية العماني
يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير الخارجية العماني

المصريون ووكالات

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أعلنت مسقط عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، إلى إيران السبت المقبل، لمناقشة الأوضاع في المنطقة.
ووفق بيان مقتضب لوزارة الخارجية العمانية، على "تويتر" فإن بن علوي سيقوم بـ"زيارة إلى إيران السبت القادم، وذلك في إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين".
وتناقش الزيارة "على وجه الخصوص ما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة".
وتعد هذه الزيارة الثانية لبن علوي إلى إيران خلال نحو شهرين حيث كان الأولى في 20 مايو/ ايار الماضي وتناولت "العلاقات الثنائية وأهم مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية".
وسلطنة عُمان إحدى دول الخليج التي تجمعها علاقات جيدة مع طهران رغم التوتر الخليجي الإيراني.
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا زادت حدته عقب احتجاز إيران مساء 19 يوليو/تموز الجاري، ناقلة نفط تابعة لبريطانيا في مضيق هرمز، ما اعتبرته دول عربية وغربية تهديدا للملاحة، فيما قالت طهران إن سبب الاحتجاز هو "عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية".
وجاء احتجاز ناقلة النفط بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوما، بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية، للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.


وبدأ التوتر بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية. -

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