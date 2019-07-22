» أغرب ما قاله والد المجني عليه في واقعة "فتاة العياط"

22 يوليه 2019 - 11:50 م

طالب زهران عبد الستار، والد الشاب الذي تعرض للقتل على يد فتاة داخل منطقة جبلية بالعياط، بالقصاص من قاتلة نجله، مضيفًا: "ابني كان يحارب على لقمة عيشه".

