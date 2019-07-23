«التموين» تكشف عن موعد بدء الأوكازيون الصيفي

23 يوليه 2019 - 12:10 ص

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء موسم الأوكازيون الصيفي اعتبارا من يوم الجمعة 26 يوليو ولمدة شهر.



وتضمن القرار أن يكون لكل محل أسبوعين وتلتزم الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محلاتهم التجارية.

