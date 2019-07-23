"موسى" يكشف معلومة هامة عن الخطوط الجوية البريطانية

23 يوليه 2019 - 12:30 ص

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخطوط الجوية البريطانية لديها مشاكل مالية، مشيًرا إلى أن 90% من طياري الخطوط الجوية البريطانية قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن "قرارات الشركة البريطانية متخبطة، وسببها المشاكل المالية التى تعانى منها".

