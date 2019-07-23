  • الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:30 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب يفتح النار على حمد بن جاسم لهذا السبب

أحمد حسن

شاهد.. أحمد حسن يكشف حقيقة رحيله عن بيراميدز

الخطوط البريطانية

"موسى" يكشف معلومة هامة عن الخطوط الجوية البريطانية

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي": ماحدث في هذا الأمر خلال 8 أشهر "أمر مخيف"

فتاة العياط

محامي "فتاة العياط" يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث

بائعو الصحف

بائعو الصحف: "النت ومواقع التواصل خربوا بيوتنا"

السيسي

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا عاجلًا

كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى

كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى

محررة المصريون مع سائق التوك توك

«أطفال وكسيبة».. الـ«توكتوك» عائل بديل للأسر الفقيرة

أردوغان

حقيقة التكتم على وفاة «أردوغان»

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع لاعب المصري إسلام عيسى

الرياضة

إسلام عيسى
إسلام عيسى

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الزمالك يتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لمدة 3 مواسم

#

بيراميدز يتعاقد مع صفقة قوية: هداف الدوري

#

مرتضى منصور: «ما أعرفش حاجة عن إسلام عيسي»

#

رسميًا.. سموحة يطلب ضم نجم الأهلي

أعلن نادي بيراميدز ضم إسلام عيسى بشكل رسمي من نادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
قال أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي: «إسلام عيسى من اللاعبين المهمين وأتمنى أن يفيد الفريق بعد رحيل النجم البرازيلي كينو».
أضاف، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، مساء الاثنين: «كان عيسى ضمن الأسماء المطروحة للانضمام إلى بيراميدز مع عدة لاعبين آخرين».
ذكرت الصفحة الرسمية للنادي على «فيس بوك» أن انتقال اللاعب تم بعد «مفاوضات قادها بنجاح المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي، وعمرو بسيوني، مدير التعاقدات».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع لاعب المصري إسلام عيسى
» أغرب ما قاله والد المجني عليه في واقعة "فتاة العياط"
» تعليق صادم لـ تامر أمين بعد وصول تعداد السكان لـ99 مليون
» أخطر تصريح لـ"ترامب" بشأن الحرب في أفغانستان
» "المخابرات" السوداني يكشف حقيقة مقتل مواطن تحت التعذيب
» اكتشاف بقايا مدينة قديمة غارقة تحت مياه الإسكندرية‎
» أول قرار بعد«النكسة».. الإطاحة بـ3 من لاعبي المنتخب
» «النواب» يكشف سبب عدم بث جلساته على الهواء
» صرف 800 جنيه مكافأة لجميع العاملين بالأزهر
» الإيقاف مدى الحياة.. «الفيفا» يعاقب مسئولاً بإفريقيا
» صدمة في الأهلي بعد إصابة نجمه قبل مواجهة الأربعاء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:34 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج