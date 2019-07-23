كريم شحاتة : 3 مكالمات تقرب "البدري" من تدريب الزمالك

23 يوليه 2019 - 01:30 ص

قال الإعلامي كريم شحاتة إن رئيس الزمالك مرتضى منصور أجرى ثلاثة اتصالات هاتفية مع حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز السابق لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وأوضح "كريم"، خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: " إدارة الزمالك تشتت أذهان الجماهير من خلال المفاوضات مع حسام البدري، بعد التعثر في المباريات الأخيرة وفقدان عدد كبير من النقاط" .

