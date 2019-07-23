شادي محمد يفجر مفاجأة جديدة عن اتهام زوجته بسرقة شقته

23 يوليه 2019 - 06:42 ص

نفى شادي محمد - نجم النادي الأهلي السابق - ما تردد عن اتهامه لزوجته بسرقة شقة الزوجية الخاصة بهما.



وقال "شادي" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي "سيد علي" : "لم أتهم زوجتي بسرقة الشقة مثلما روجت بعض المواقع .. في الواقع لم أتهم أحداً لأن هذا ليس دوري وإنما دور الأجهزة المختصة".



وأضاف: "كنت في العين سخنة وتلقيت اتصالات كثيرة من حارس العقار فضلا عن بعض الجيران يؤكدون كسر باب الشقة وسرقة محتوياتها".



وأردف: "عدت مسرعا ورأيت فيها كل شيء تعرض للكسر، والاستيلاء على بعض محتوياتها ومبلغ مالي، فاتصلت بالشرطة التي حضرت، وعاينت الشقة".



وتابع: "تم سرقة مبلغ مالي كبير، ولدي المستندات التي تؤكد ذلك، ويجب محاسبة المتهمين عن واقعة السرقة ولم أتهم أحدا في البلاغات التي تقدمت بها لقسم شرطة مدينة نصر، مثلما روجت بعض المواقع الإخبارية بأنني اتهمت زوجتي بالسرقة".

