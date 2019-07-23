فنانة شهيرة تعلن دعمها للشذوذ الجنسي: أنا مع الحريات

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الشذوذ الجنسي

كشفت فنانة شهيرة عن دعمها لحقوق الشواذ جنسيا ، مؤكدة أن هذا ينسجم مع منهجها في دعم الحريات .

ونشرت الفنانة السورية سوسن آرشيد ستوري عبر حسابها بـ"انستجرام" أكدت فيه أنها مع ما أسمته "حقوق المثليين".

وكتبت سوسن "من الآخر ولنقطع الشك باليقين أنا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابوهات يرسمها كل مجتمع على مزاجه فبالتالي أنا مع حقوق المثليين"،

ونشرت عدد من التعليقات التي جاءتها وكانت ما بين مهاجم ومؤيد، ومنها "Un follow"، "انتي عارفة انك باللي تعمليه ده انتي واخوكي بتغضبي ربنا"، "بالرغم ان ارائك كانت تعجبني بس اليوم صدمتيني".

وعلقت "سوسن" على كلام جمهورها قائلة: ""بس تعقيبًا على ما مضى، كم المحبة والتقديم يلي وصلني بالمقابل قد يرعب كثيرًا التيار الذي يفصل الحريات على مقاسه".

وجاء هذا الهجوم بعد نشرها لكليب يخص شقيقها ، اعتقد الجمهور أنه يعلن فيه عن شذوذه الجنسي.

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