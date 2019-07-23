يجوز الحج بـ"القميص والبنطلون"..رد غريب لسعد الهلالي

23 يوليه 2019 - 10:01 ص

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن مذهب الجمهور يرى أن "طواف الوداع"، في مناسك الحج أمر واجب، بينما يرى المذهب المالكي أنه سنة.



وأضاف "الهلالي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، مع الإعلامي عمرو أديب، بأن الحاج يستطيع أن ينتقي بين المذاهب أثناء الحج، وليس شرطا أن يحج على مذهب معين من البداية للنهاية.



و أوضح الهلالي ، أنه بالنسبة لملابس الحج، فإن "البشكير" ظهر مؤخرا، وفكرة الإحرام تعتمد على النية، موضحا أن الشخص يستطيع الحج بـ"القميص والبنطلون"، ولكن يكون قد خالف أحد الواجبات، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يذبح، ويكون حجه سليم، مشددا على أن الملابس "واجب" وليس "ركن"، مشددا على أن الركن هو الإحرام بالنية.

